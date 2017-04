In de slotfase kreeg Ricky van Wolfswinkel een gele kaart, waardoor de spits van Vitesse volgende week zondag het duel met Feyenoord mist.

Verzorgd

Excelsior begon goed aan de wedstrijd. In niets viel in de eerste helft te bespeuren dat de Rotterdamse ploeg in degradatiegevaar verkeert. Tegen Vitesse, dat de laatste weken goed in vorm is, kozen de manschappen van trainer Mitchell van der Gaag gecontroleerd de aanval. Dat gebeurde met goed en verzorgd voetbal. Binnen een kwartier leverde dat de verdiende 1-0 voorsprong op. Hasselbaink zette zelf de aanval op, zocht en vond Mike van Duinen, die vervolgens Hasselbaink in staat stelde te scoren.

Excelsior bleef na de openingstreffer de betere ploeg. Vitesse-spits Van Wolfswinkel kreeg nauwelijks bruikbare ballen, waardoor de defensie van Excelsior weinig moeite had de Arnhemse aanvalspogingen al te ontrafelen voordat Vitesse echt gevaarlijk in de buurt van doelman Warner Hahn kon komen.

Machteloos

Na de rust was het duel een stuk minder aantrekkelijk. Het tempo lag veel te laag. Vitesse was aanvallend machteloos en Excelsior wilde begrijpelijk niet al te veel risico nemen bij het verdedigen van de voorsprong. De wedstrijd verzandde daardoor in een traag schouwspel, waarin de thuisclub uiteindelijk de drie belangrijke punten binnen sleepte omdat Vitesse ondanks een groeiend veldoverwicht de gelijkmaker niet op het bord kon krijgen.