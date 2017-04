Pröpper: 'Ik merk aan team dat het over is'

"Nu is het helemaal duidelijk", mokte Pröpper voor de camera van FOX Sports. "We hebben van onszelf verloren."

Pröpper zette PSV in Den Haag nog wel vroeg op voorsprong. De regerend kampioen kon daarna niet doordrukken en moest in de slotfase de gelijkmaker van het aandringende ADO incasseren. "We probeerden daarna nog wel de 2-1 te maken door lange ballen te spelen, maar ik merkte wel aan het team dat het over is. We hebben het weliswaar niet hier verspeeld, maar nu is het echt voorbij."

Schamen

PSV heeft respectievelijk vier en drie punten achterstand op Feyenoord en Ajax. De twee titelkandidaten komen zondag nog in actie. Volgende week ontvangt PSV in eigen huis de Amsterdammers. "Maar voor ons staat er dan niet heel veel meer op het spel", zei Pröpper, terwijl vanuit het uitvak de PSV-supporters 'schaam je kapot!' riepen naar de spelers.