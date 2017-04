Cocu: 'Dit is ons al vaak overkomen'

Bijna niemand in Eindhoven gelooft meer in prolongatie van de titel, na het tweede puntenverlies van PSV in ruim een week tijd. De regerend kampioen verspeelde onlangs ook al een zeker lijkende overwinning bij FC Twente (2-2). "Tegen Twente hebben we kunnen zien hoe bepalend details zijn en nu weer", aldus Cocu.

Menselijk

De trainer wilde Guardado direct daarna wisselen, maar zijn assistenten vulden het briefje voor de vierde official verkeerd in. Daardoor maakte niet Andres Guardado, maar spits Jürgen Locadia plaats voor Steven Bergwijn. "Een menselijke fout", zei Cocu, die zich langs de lijn wel kwaad had gemaakt om het gerommel. "Ik heb het maar zo gelaten om niet nog meer tijd te verspelen."

Ajax

Met nog drie wedstrijden te gaan, lijkt PSV uitgespeeld. Volgende week wacht in Eindhoven wel de topper tegen Ajax. "Over de titel hoeven we niet te praten", zei Cocu. "We moeten proberen zo hoog mogelijk te eindigen en de ploeg boven ons nog in te halen. Wij gaan er dus alles aan doen om van Ajax te winnen, dan komen we nog dichterbij."