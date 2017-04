premium

Mertens zet Napoli op goede spoor

Gisteren, 23:49 ANP

Napoli heeft zaterdagavond geen problemen gehad met Udinese. In Napels was het in de tweede helft weer Dries Mertens die het verschil maakte. De Belg maakte in de 47e minuut eerst de 1-0 en was een kwartier later ook betrokken bij de 2-0 van de Braziliaan Allan. José Callejon zette twintig minuten voor tijd de 3-0 en de eindstand op het scorebord.