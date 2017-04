premium

Amstel Gold Race zonder Nederlandse favoriet

50 min geleden

De Amstel Gold Race gaat zondag in Maastricht van start zonder Nederlander in het rijtje favorieten. Om tal van redenen zijn Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema en Tom Dumoulin afwezig in de enige Nederlandse klassieker. Mollema was vorig jaar op de veertiende plaats nog de beste thuisrijder. De laatste keer dat een Nederlander het podium haalde was in 2009 toen Karsten Kroon tweede en Gesink derde werd.