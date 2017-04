In de onderste regionen wordt de strijd met de week spannender. De laaggeklasseerde ploegen sprokkelen de nodige punten bij elkaar en de verschillen blijven daardoor klein. Go Ahead Eagles lijkt af te stevenen op rechtstreekse degradatie. Daarna komen acht clubs nog in aanmerking voor de twee plekken (16e en 17e) in de nacompetitie, waarin lijfsbehoud moet worden veiliggesteld.

