premium

Groot succes voor handbalsters Groot en Broch

26 min geleden

De handbalinternationals Nycke Groot en Yvette Broch hebben zich met hun Hongaarse club Györi Audi Eto geplaatst voor de Final Four van de Champions League. Die wordt in het weekeinde van 6/7 mei gehouden, vlakbij, in Boedapest. Dat had voor Danick Snelder en Ferencváros een thuiswedstrijd kunnen betekenen, ware het niet dat zij over twee wedstrijden verloren van de Roemeense titelverdediger Bucaresti.