LIVE EXTRA - Feyenoord treft lastig FC Utrecht

Willem II - Go Ahead

Willem II krijgt zondag bezoek van oud-trainer Robert Maaskant. De oefenmeester heeft met hekkensluiter Go Ahead Eagles eigenlijk een zege nodig om directe degradatie de komende weken nog af te wenden. De Tilburgers hebben precies tien punten meer dan Kowet: 33 om 23.

FC Groningen - PEC Zwolle

Beide ploegen kunnen elkaar vandaag pijn doen. De thuisploeg heeft namelijk slechts één punt meer dan PEC Zwolle, dat onder leiding staat van voormalig FC Groningen-coach Ron Jans: 33 om 32.

Feyenoord - FC Utrecht

Feyenoord treft in de eigen Kuip het FC Utrecht van Erik ten Hag. De nummer vier van de Eredivisie hield de koploper eerder dit seizoen in De Galgenwaard op 3-3. Dankzij treffers van Nicolai Jörgensen en Michiel Kramer in de blessuretijd kwam de ploeg van Giovanni van Bronckhorst destijds met de schrik vrij.

Ajax - sc Heerenveen

Ajax ruikt na het gelijkspel van Feyenoord bij PEC Zwolle bloed. De Amsterdammers geloven nog heilig in de 34e landstitel. "Als wij alles winnen, worden we kampioen'', roept trainer Peter Bosz al weken. Zondag moet het sc Heerenveen van topschutter Reza Ghoochannejhad dan aan de zegekar gebonden worden. In Friesland werd het eerder dit seizoen dankzij een treffer van Davy Klaassen 0-1.

Volledige programma Eredivisie zondag: 12:30 uur: Willem II - Go Ahead Eagles 14:30 uur: FC Groningen - PEC Zwolle 14:30 uur: Feyenoord - FC Utrecht 16:45 uur: Ajax - sc Heerenveen