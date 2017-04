Barcelona moet woensdagavond in de kwartfinales van de Champions League een 0-3 achterstand tegen Juventus zien om te buigen. Een ronde eerder zorgden de Catalanen dankzij een 6-1 overwinning in de return tegen Paris Saint-Germain voor een historische comeback. De heenwedstrijd in Parijs ging namelijk nog met 0-4 verloren.

"We zijn in staat om tegen moeilijke tegenstanders een goed resultaat neer te zetten", stelt trainer Luis Enrique. "We zullen tot de laatste minuut vechten. De overwinning op Real Sociedad is een goede generale voor de strijd met Juventus. Onze spelers moeten voldoende vertrouwen hebben."

Ook Ivan Rakitic sluit een nieuwe comeback niet uit. "We geloven voor de volle honderd procent in onszelf en de fans zullen in Camp Nou achter ons staan. We kunnen ons nog zeker kwalificeren voor de halve finales." In de Primera Division won Barcelona zaterdag met 3-2 van Real Sociedad. De achterstand op aartsrivaal en koploper Real Madrid bedraagt drie punten. De Catalanen hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan de Koninklijke.