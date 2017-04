De Deense aanvaller viel twee weken geleden uit in de competitietopper tegen Ajax, maar keert tegen de domstedelingen terug in de basis. Ook Karim El Ahmadi doet gewoon mee. De routinier op het middeveld moest vorige week tegen PEC Zwolle vroegtijdig naar de kant, maar is tijdig hersteld van zijn liesblessure.

Kongolo

Ook Terence Kongolo is terug. De linkerverdediger stond de afgelopen zes weken aan de kant met een bovenbeenblessure, opgelopen in de verloren confrontatie met stadgenoot Sparta (1-0). Hij miste daardoor vijf competitieduels.

Feyenoord moet zondagmiddag winnen van Utrecht om Ajax achter zich te houden. De Amsterdammers hebben een punt minder dan de Rotterdammers en nemen het om 16.45 uur thuis op tegen sc Heerenveen.

Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; Toornstra, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jørgensen en Elia.

FC Utrecht: Jensen; Troupée, Leeuwin, Janssen, Conboy; Amrabat, Brama, Barazite, Ayoub; Haller en Kerk.

Volg hier vanaf 14:30 uur het duel in Rotterdam middels uitgebreide statistieken.