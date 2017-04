Toen The Red Devils, de huidige nummer vijf van de Premier League, eerder dit seizoen voor de FA Cup naar Londen afreisden kon de Portugese manager niet bepaald rekenen op een warm welkom. De Chelsea-fans zongen dat The Special One 'niet speciaal' meer was. Mourinho reageerde door drie vingers op te steken. Een voor elke landstitel die hij met de club behaalde. Eerder botste de ManUtd-manager rond het competitieduel op Stamford Bridge al met Antonio Conte.

Premier League

14:30 uur: West Bromwich Albion - Liverpool 17:00 uur: Manchester United - Chelsea VOLG LIVE

Foto: Hollandse Hoogte

Primera Division

16:15 uur: Valencia - Sevilla VOLG LIVE

Bundesliga

15:30 uur: Werder Bremen - Hamburger SV 17:30 uur: Darmstadt - Schalke 04 VOLG LIVE

Ligue 1

17:00 uur: SC Bastia - Olympique Lyon 21:00 uur: Olympique Marseille - Saint-Etienne VOLG LIVE