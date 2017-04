"Ja, dit is heel pijnlijk. We wisten dat we twee duels op een rij moesten winnen om weer mee te doen, maar je verliest dit", aldus Sander Fischer na de nederlaag bij Willem II. "We hebben gevochten voor één van onze laatste kansen, maar dat hadden we beter moeten doen. Vandaag was het absoluut niet goed genoeg."

Het begon nog goed, stelde Fischer vast voor de camera van FOX Sports. "We hadden ze in eerste helft waar we ze hebben wilden. Het publiek begint te fluiten en ze zitten te morren op elkaar. Maar toen zij gingen zij opportunistisch spelen, en daar kwamen wij eigenlijk niet meer onder uit."

Fischer blijft er, wellicht tegen beter weten in, in geloven. "Je moet heel eerlijk zijn: we staan er beroerd en dramatisch voor. Zo lang de kans er is, blijven we vechten. Dat moet je opbrengen. Als is het maar voor de fans en voor jezelf."