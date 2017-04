Jens Toornstra was, zoals wel vaker dit seizoen, het goudhaantje in Rotterdam. De 28-jarige middenvelder scoorde kort na rust. In de 80e minuut verdubbelde Eljero Elia de score. Door de zege van Feyenoord moet Ajax winnen om het gaatje met de Rotterdammers op een punt te houden. De Amsterdammers beginnen om 16.45 uur aan het thuisduel met sc Heerenveen.

Gescoord werd er voor rust niet in De Kuip, maar spannend en vermakelijk was het in de 45 minuten zeker wel. De beste kans in Rotterdam was ontegenzeggelijk na 32 minuten voetbal voor de gasten. Gyrano Kerk omspeelde keeper Brad Jones, maar kwam in een moeilijke positie terecht. De aanvaller vond toch nog het doel, maar tot opluchting van het thuispubliek raakte zijn inzet de paal. Even later was ook Nacer Barazite dicht bij een doelpunt. Zijn inzet verdween net naast.

Foto: Hollandse Hoogte

Schotkansen Feyenoord

Ondanks de goede kansen voor de gasten dicteerde Feyenoord voor de rust. De teruggekeerde Nicolai Jørgensen schoot over. Toornstra was in twee keer dicht bij een doelpunt. Goalie David Jensen ranselde zijn vrije trap uit de kruising. Op slag van rust promoveerde Toornstra een schot van Tonny Vilhena bijna tot assist.

Foto: ANP Pro Shots

Arbiter Dennis Higler moest het bij de fans en ook de technische staf ontgelden. Assistent-trainer Jan Wouters maakte zich ontzettend boos op Higler, omdat de scheidsrechter geen penalty gaf voor vermeend vasthouden ten opzichte van Toornstra.

Toornstra doet het

In de tweede helft brak Feyenoord het duel al snel op. Jørgensen toonde zijn waarde door koppend de assist te leveren op Toornstra, die de bal over Jensen wipte. Dat de voetballer uit Leiderdorp opnieuw scoorde in De Kuip is weinig verrassend. Toornstra maakte dit seizoen namelijk 14 competitiedoelpunten. Die maakte de middenvelder allemaal in het stadion van Feyenoord.

Foto: ANP Pro Shots

Prachttreffer Elia

In het vervolg drong Utrecht af en toe wel aan, maar zorgde Elia voor de tweede treffer aan Rotterdamse zijde. De 29-jarige aanvaller kwam naar binnen en vond de verre hoek. De Kuip ontplofte van vreugde. Voor de Rotterdammers is het nu wachten op het resultaat bij Ajax - Heerenveen.