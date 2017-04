De middenvelder weet dat bij Vitesse met Henk Fraser een trainer op de bank zit die dolgraag wil dat de Rotterdammers kampioen worden en dat bij Excelsior zijn verhuurde teamgenoot Warner Hahn onder de lat staat. "Dat is leuk, maar we kunnen er niet vanuit gaan dat de trainer van Vitesse ons laat winnen. We moeten het toch echt zelf doen. En dat gaan we doen ook'', zei Toornstra zondag na de winst op FC Utrecht (2-0).

De Feyenoorder opende kort na rust de score in De Kuip. Toornstra tekende voor zijn veertiende doelpunt van dit seizoen, opvallend genoeg allemaal gemaakt voor eigen publiek. "Hoe dat komt? De ballen vallen gewoon goed voor me. Ik sta vaak op de goede plek, dat is moeilijk te trainen.''

Volgende week speelt de koploper in Arnhem tegen bekerfinalist Vitesse, twee weken later in eigen stad 'uit' tegen Excelsior. Op Woudestein komen de Feyenoorders met keeper Hahn een oude bekende tegen. "Het lijkt me een lastige situatie voor hem. Nee, ik ga niet zeggen dat hij even een balletje moet doorlaten. Hij moet gewoon zijn werk doen.''