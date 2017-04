Vettel heeft 'paaseieren gevonden' in Bahrein

"Dit is een geweldige dag, ook met het vuurwerk in de uitloopronde, ik hou zo van m'n werk!", jubelde de Duitser. "Ik voelde gelijk bij de start al dat we vandaag snel konden zijn."

"Onze strategische keuze om vroeg een pitstop te maken werkte fantastisch, al was ik even bang dat het weer zou mislukken (net als in de GP van China, red.) toen de safety car kwam. Ik was verbaasd toen ik eerste kwam te liggen."

Vettel leidt nu het wereldkampioenschap maar wil niet op zaken vooruit lopen: "Het jaar is nog lang, ik kijk niet naar de stand. De auto was gewoon heel goed vandaag. Het was paaseieren zoeken vandaag! Ze waren wat verstopt, maar we hebben ze gevonden. Met dank aan het keiharde werk in de Ferrari-fabriek."