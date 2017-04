Viervoudig winnaar Gilbert: 'Amstel Gold Race één van mijn lievelingskoersen'

,,We gingen snel op de Kruisberg. Er was ook zijwind, net zoals op de Eyserbosweg. Dan weet je dat het een strijd wordt van man tegen man. In de kopgroep werkten we goed samen, tot in de finale. Ieder van ons verdiende de zege."

Gilbert bleef voorop alleen over met de Pool Michal Kwiatkowski. ,,Ik weet dat het met 'Kwiat' altijd leuk rijden is. Hij werkt altijd mee en we hadden een deal om samen te rijden tot in de laatste kilometer en dan te sprinten om de zege.''

Kwiatkowski leek de sprint in zijn voordeel te beslissen. Gilbert: ,,Hij verraste me een beetje. Maar er was tegenwind en ik raakte niet in paniek. Ik heb me gefocust op zijn achterwiel. Net voor de streep kwam ik er overheen.''