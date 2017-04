premium

Luiten dertiende in Rabat: 'Al met al een goede week'

56 min geleden ANP

Golfer Joost Luiten is zondag nog wat posities geklommen in de Trophee Hassan II in Marokko, maar een plek in de top tien haalde de Rotterdammer niet. Hij eindigde als dertiende met 289 slagen, drie onder par. Zijn vierde en laatste ronde op de koninklijke golfbaan in Rabat ging in 71 slagen.