premium

Crosser Herlings heeft podium weer in zicht

Gisteren, 23:23

Na zijn blessureleed die hem op achterstand stelde in de koningsklasse van de motorcross komt Jeffrey Herlings eindelijk in de buurt van de podiumplaatsen. De drievoudig wereldkampioen in de MX2-klasse heeft de Brabander de hoop opgegeven om in de voetsporen te treden van de Fransman Romain Febvre en de Sloveen Tim Gajser die in de afgelopen twee jaar meteen na hun overstap van de MX2 naar de MXGP wereldkampioen werden. KTM-fabrieksrijder Herlings komt echter langzaam aan weer in de vorm die aan zijn status verbonden is.In de Grand Prix van Trentino op het Italiaanse circuit Pietramutara behaalde hij met een vierde plaats in de tweede manche zijn beste seizoenresultaat. Tot de voorlaatste ronde lag hij zelfs in derde positie op podiumkoers, maar werd nog gepasseerd door de Rus Evgeny Bobryshev met zijn Honda. In de eerste manche eindigde hij nog als veertiende.Naast Herlings kende ook provincie- en merkgenoot Glenn Coldenhoff een hele goede tweede race en reed lang op een vijfde plaats. Helaas kon Coldenhoff dit niet vasthouden en moest een aantal plaatsen prijsgeven om als tiende te worden afgevlagd. In de eerste manche kwam hij niet hoger dan een zeventiende plaats.Het dagklassement werd gewonnen door Herlings’ Italiaanse teamgenoot Tony Cairoli. De achtvoudig wereldkampioen won zijn thuis-Grand Prix door eerste en tweede te worden. Alleen in de tweede manche moest hij de eer later aan Gajser. De regerend wereldkampioen en Honda-rijder staat in de WK-stand aan kop met achttien punten voorsprong op Cairoli.