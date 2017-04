De club uit noord-Limburg kreeg daar zondagmiddag tegen FC Emmen wel de uitgelezen voor, maar meerdere goede kansen waren niet aan VVV besteed. In de tweede helft miste Clint Leemans dé kans op de bevrijdende treffer. Hij miste een penalty. Goalie Dennis Telgenkamp pakte zijn inzet

Foto: Hollandse Hoogte

Een kleine zege was genoeg geweest voor de titel. Nummer twee Jong Ajax verslikte zich namelijk in Jong PSV. In Eindhoven werd het 3-1 voor de beloften van de Brabantse club.

Geen reden tot wanhoop

Reden tot wanhoop is er overigens zeker nog niet. Met nog drie duels te gaan is de voorsprong op Jong Ajax acht punten voor VVV. Uit bij FC Eindhoven krijgt de formatie van Steijn komende vrijdag een nieuwe kans op de titel. Een gelijkspel volstaat dan. Mocht dat niet lukken, dan kan VVV het een week later tegen Jong Ajax proberen.