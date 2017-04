Almere-keeper Chiel Kramer liep met de bal aan zijn voet wat te drentelen in het zestienmetergebied en had niet in de gaten dat Pieter Langedijk ook in de buurt was. De aanvaller pikte de bal eenvoudig op en zorgde voor de gelijkmaker. Bekijk hier de bizarre beelden.

Door de wonderlijke goal van Langedijk eindigde het duel in een gelijkspel: 1-1. Rick ten Voorde had in de 63e minuut de score geopend voor Almere City.

Dion Dublin

De treffer van Langedijk doet denken aan een treffer van Dion Dublin namens Coventry City ooit maakte tegen Newcastle United. Toen ging keeper Shay Given in de fout. Bekijk hier die beelden.