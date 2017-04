premium

Dumoulin in dienst van Barguil

50 min geleden ANP

Team Sunweb zet in de Waalse Pijl (woensdag) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag) vol in op Warren Barguil. Daardoor kan de Franse wielrenner in beide wedstrijden rekenen op veel steun van zijn ploeggenoten. Dat betekent onder meer dat ook Tom Dumoulin in Luik-Bastenaken-Luik in dienst van Barguil zal rijden.