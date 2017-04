Verstappen voelde zich geroepen om enige tekst en uitleg te verschaffen, inclusief spijtbetuiging, na een ietwat kribbige reactie van zijn Braziliaanse collega Felipe Massa van Williams. De Limburger deed eerder zijn beklag over het rijgedrag van de 35-jarige routinier tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein. Op de vraag of hij zijn onvrede nog bij Massa zou gaan aankaarten, grapte Verstappen: "Nou, hij is een Braziliaan, hè? Daar valt niet zo erg mee te praten."

Foto: EPA

Ontstemd

Massa kon er niet om lachen in Sakhir. "Het is zonder twijfel ongepast om zo over Brazilianen te spreken", liet hij ontstemd weten. "Hij weet niet waar hij het over heeft. Ik heb hem gezegd dat hij voorzichtig moet zijn met wat hij zegt. Later in het seizoen is immers nog de Grand Prix van Brazilië. Dus wees zorgvuldig met het kiezen van je woorden."

Verstappen bracht via internet een verklaring naar buiten. "Ik heb groot respect voor de Brazilianen, die altijd heel aardig zijn tegen mij als ik het land bezoek", verzekerde hij. "Een van de hoogtepunten in mijn loopbaan was de Grand Prix van vorig jaar in Brazilië. Het was extra speciaal om die prestatie te leveren in een land dat legendarische rijders heeft voortgebracht als Senna, Fittipaldi en Piquet."

Foto: Screenshot

Verstappen eindigde in 2016 in zijn Red Bull als derde in São Paulo na een geweldige inhaalrace in de regen.