Mighty Mike was in de eindstrijd in het Duitse Jena met liefst 6-2 te sterk voor Jelle Klaasen.

Van Barneveld

The Cobra had zich via overwinningen op Kyle Anderson (6-4) in de kwartfinale en James Wade (6-3) in de halve finale geplaatst voor de eindstrijd, terwijl Van Gerwen achtereenvolgens Raymond van Barneveld (kwartfinale, 6-3) en Simon Whitlock (halve finale, 6-2) had verslagen.

In de eindstrijd liet Van Gerwen er geen misverstand over bestaan aan wie de titel toebehoorde. De Vlijmenaar nam in rap tempo een 3-0 voorsprong, waarna Klaasen in de vierde leg iets terugdeed. De regerend wereldkampioen was snel weer bij de les en eigende zich drie van de laatste vier legs toe, waardoor er een 6-2 eindstand op het scorebord stond.

Foto: Screenshot

Geweldig

"Het voelt geweldig om om op deze manier te gooien", jubelde Mighty Mike op het podium na zijn overwinning. "Ik speelde fenomenaal hier in Jena."