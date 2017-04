Schmidt eerste keus als opvolger Blind

Wordt het Schmidt, dan is hij de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje sinds de Oostenrijker Ernst Happel bij het WK in 1978.

Na gesprekken met onder meer Arjen Robben, Wesley Sneijder, Kevin Strootman, de technisch directeuren van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ, enkele directeuren van de topclubs, adviseur Louis van Gaal en de zittende technische en medische staf bij Oranje hebben Decossaux en Van Breukelen besloten niet verder te gaan met interim-bondscoach Fred Grim. Of er voor hem nog een rol is weggelegd bij het Nederlands elftal, hangt af van de nieuw aan te stellen bondscoach.

Voorkeur

De gesprekspartners werd vooral gevraagd of zij een voorkeur hadden voor een Nederlandse of buitenlandse bondscoach en wat voor type coach het beste zou passen bij de huidige selectie en de huidige positie waarin Oranje verkeert op weg naar het WK in Rusland. Op 31 mei moet de nieuwe keuzeheer voor het eerst op de bank zitten in Agadir, waar Oranje tegen Marokko oefent. De KNVB zou een prestatiecontract met de nieuwe man willen opstellen. Bij het behalen van het WK 2018 in Rusland zal hij blijven tot en met het eindtoernooi.

Faalt de bondscoach en ontbreekt Oranje op het WK, dan zal de KNVB zich na deze uitschakeling opnieuw beraden over de invulling van de positie van de bondscoach. Tegen die tijd – oktober/november 2017 – moet ook de bestuurlijke reorganisatie bij de KNVB zijn voltooid en zullen de nieuwe verantwoordelijken een belangrijke stem krijgen bij de invulling van het technisch apparaat bij Oranje. In Zeist zouden ze bij de KNVB graag zien dat Van Gaal in aanmerking komt voor een zware functie met volledige technische verantwoordelijkheid.