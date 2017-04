De flamboyante baas van Force India wordt in zijn vaderland verdacht van fraude. De zakenman moet zich dinsdag direct melden in de rechtbank. India heeft om uitlevering van Mallya gevraagd.

De voormalige Indiase politicus vindt dat er sprake is van een heksenjacht. Mallya reageerde dinsdag kort via Twitter. "De gebruikelijke mediahype in India. Uitleveringshoorzitting begon vandaag zoals verwacht.''

Usual Indian media hype. Extradition hearing in Court started today as expected. — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) 18 april 2017

De Indiase miljardair bezit sinds eind 2007 een eigen team in de Formule 1. Mallya nam de renstal Spyker destijds samen met Michiel Mol over. Hij veranderde de naam in Force India.

De bolides van Mallya eindigden al een paar keer op het podium, maar een Grand Prix winnen deed Force India nog nooit. Dit seizoen zitten Sergio Pérez en Esteban Ocon achter het stuur van de opvallende roze auto's.