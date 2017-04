Hedrix volgt de komende dagen een aangepast programma op De Herdgang. In de loop van de week moet duidelijk worden of hij komend weekeinde inzetbaar is in het thuisduel met Ajax.

Ook Jetro Willems ontbrak dinsdag nog op het trainingsveld. De linksback heeft last van een hamstringblessure. Het is net als bij Hendrix nog maar de vraag of Phillip Cocu in de topper van zondag over Willems kan beschikken.

Reservedoelman Remko Pasveer is nog steeds helemaal fit. De goalie kampt met een heupblessure.