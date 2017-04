In Bernabéu moet Bayern in de kwartfinales een 2-1 nederlaag uit de Allianz Arena wegwerken. Ook spits Robert Lewandowski doet mee in Madrid. De Poolse goalgetter ontbrak geblesseerd in München. Ook Mats Hummels is terug.

Bij Real Madrid ontbreekt Gareth Bale. De aanvaller uit Wales is geblesseerd. Isco vervangt Bale. De clash in Madrid begint om 20.45 uur en is hier te volgen middels uitgebreide statistieken.

Opstellingen

Real Madrid: Navas; Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo; Isco, Casemiro, Kroos, Modric; Benzema en Ronaldo.

Bayern München: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Alaba; Alonso, Vidal, Thiago; Robben, Ribery en Lewandowski.