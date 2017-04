LIVE EXTRA - Champions League: Robben moet flink aan de bak

De Zuid-Duitsers beginnen bij Real Madrid met een achterstand van 2-1 om een plek in de halve finale van het Europese kampioenenbal te realiseren. Javier Martinez mist de return wegens een schorsing.

In het andere Champions Leagueduel ontvangt Leicester City het Spaanse Atlético Madrid dat in Engeland een 1-0 achterstand verdedigt. "Als we naar de laatste vier willen gaan, zullen we aanvallend naar creatieve oplossingen moeten zoeken'', liet trainer Craig Shakespeare eerder al weten. Hij rekent op een defensief ingesteld Atlético. "We dienen heel slim te spelen."

Volg beide duels in de Champions League van minuut tot minuut via onze Live Widget.