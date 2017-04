Reus vertrouwt op Dortmund: 'Geen angst'

Lang niet alle manschappen van coach Thomas Tuchel zijn alweer helemaal de oude. Doelman Roman Bürki schrikt naar eigen zeggen 's nachts nog af en toe wakker en bij aanvoerder Marcel Schmelzer is het gevoel nog niet veel beter geworden sinds het vreselijke incident waarbij verdediger Marc Bartra gewond raakte.

Aanvaller Marco Reus heeft minder last van de traumatische ervaring. De international was vorige week nog geblesseerd en zat daardoor niet in de bus die op weg naar het stadion was. "We hebben de afgelopen dagen een bijzondere teamgeest ontwikkeld. Mede daardoor zijn we tot een topprestatie in staat. We voelen geen angst om de return hier in Monaco te spelen", liet hij dinsdag resoluut weten.

Op last van de UEFA werd het eerste duel in de kwartfinale van de Champions League een dag later alsnog gespeeld, met een 2-3 nederlaag voor het aangeslagen Dortmund als resultaat. "We voelen ons gesterkt door de speciale teamspirit die sinds vorige week is ontstaan", beaamde Tuchel, die zaterdag zijn ploeg met 3-1 zag winnen van Eintracht Frankfurt.

Reus maakte in het weekeinde zijn rentree bij Dortmund na een absentie van zes weken door een spierblessure. Hij kwam meteen tot scoren. Na de rust bleef Reus uit voorzorg achter in de kleedkamer. In Monaco hoopt hij de gehele wedstrijd te kunnen schitteren. "Ik voel me uitstekend en ben er helemaal klaar voor om mijn ploeg naar de laatste vier te schieten."