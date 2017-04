De regerend landskampioen van Engeland verweerde zich twee duels kranig tegen Atletico Madrid, maar vloog er wel uit tegen de gehaaide formatie van trainer Diego Simeone. Na de 1-0 nederlaag in Madrid volgde dinsdagavond een gelijkspel in Leicester: 1-1. Leicester kan zich gaan richten op handhaving in de Premier League, waarvoor de ploeg van manager Craig Shakespeare in de resterende duels nog een paar punten nodig heeft.

Foto: Reuters

De genadeklap

Saul Niguez deelde al in de 26e minuut namens Atletico de genadeklap uit aan de laatst overgebleven Engelse club in de Champions League. De 22-jarige Spanjaard kopte met gevoel raak op aangeven van Filipe Luis. Het was de 100e Atletico-goal in de geschiedenis van het kampioenenbal. Het betekende tevens dat Leicester drie doelpunten moest maken om de volgende ronde te bereiken.

De hoop in de harten van de fans van Leicester keerde na een uur voetbal weer een beetje terug. Jamie Vardy, spits van The Foxes, maakte gelijk. De 30-jarige Engelsman trof doel na een klutssituatie. Even later had Vardy ook de 2-1 op zijn schoen, maar hij stuitte op doelman Jan Oblak.

Foto: EPA

Scoren deed Leicester in het vervolg niet meer, waardoor Atletico nog altijd mag dromen van de eindzege in de Champions League. In 1974, 2014 en 2016 verloor de club de finale van de belangrijkste Europa Cup.