Ronaldo: 'Ik wil alleen dat ze me niet uitfluiten'

Enkele fans floten Ronaldo uit toen Bayern gedurende een fase een overwicht had. "Ik vraag alleen of de fans me niet willen uitfluiten, omdat ik altijd mijn best doe om Real Madrid te helpen. Bayern heeft laten zien dat ze een uitstekend team hebben, maar wij speelden erg goed."

"We hadden veel kansen, we waren de betere ploeg", vond de aanvaller, die tegen de Duitsers zijn honderdste doelpunt in de Champions League maakte. "Het is niet gemakkelijk om zes keer te scoren tegen Bayern (in twee duels, red.). Wij zijn de terechte winnaars."