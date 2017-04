Ancelotti: 'Ook Zidane vond de scheidsrechter slecht'

Arbiter Viktor Kassai en zijn team zagen onder meer in de verlenging bij twee treffers van Cristiano Ronaldo een buitenspelsituatie van de Portugese sterspeler over het hoofd. Ook was de tweede gele kaart voor de Chileen Arturo Vidal in de slotfase van de reguliere speeltijd twijfelachtig. Bij Real Madrid daarentegen mocht Casemiro blijven staan ondanks enkele overtredingen waarvoor de Braziliaan een tweede gele kaart verdiende.

"Deze scheidsrechter had wel wat hulp van een videoarbiter kunnen gebruiken. Je kunt niet op deze manier bepalen wie er naar de halve finales van de Champions League gaat", vervolgde Ancelotti. "Hoe is het mogelijk dat zulke flaters een kwartfinale in de Champions League kunnen beslissen? Ik heb na de wedstrijd met Zinedine Zidane gesproken en hij was het met me eens dat de prestatie van de scheidsrechter slecht was."

"We hadden aan alles gedacht toen we deze wedstrijd ingingen, behalve aan de arbitrage", stelde de coach. "Het is zonde, want anders was het de perfecte wedstrijd geweest. Ik ben erg trots op mijn spelers, omdat ze hebben gedaan wat ze konden. Maar de scheidsrechter was waarschijnlijk niet klaar voor deze taak. Ik denk niet dat Real Madrid welke invloed dan ook uitoefent op arbiters. De officials deden het gewoon verkeerd."