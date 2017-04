"Je ziet zo'n fantastische wedstrijd. Twee grote teams, met allemaal topspelers op het veld. En dan wordt zo'n wedstrijd beslist door cruciale beslissingen van de arbitrage", aldus Robben.

Lees hier ook:

Falende arbitrage leidt ondergang Bayern in

Robben versiert strafschop in Bernabéu

Historische hattrick Ronaldo

CL-sprookje Leicester voorbij

Cryptische tweet Real na zege Real

'Ook Zidane vond scheidsrechter slecht'

"Normaal hou ik er niet van om arbiters te praten. Je moet altijd naar jezelf kijken en de fouten die je maakt. Maar in dit geval heeft de scheidsrechter niet één fout gemaakt. Het zijn meerdere cruciale beslissingen die het duel beslissen. Dat is zonde, want het was reclame voor het voetbal. En dan wordt het beslist door een man met een fluit."

Foto: EPA

Arbiter Kassai keurde in de verlenging een buitenspeldoelpunt van Cristiano Ronaldo goed en gaf een wel heel discutabele tweede gele kaart aan Arturo Vidal.