Nathan Rutjes: ’Respect is de basis’

Nathan stopt bijna al zijn vrije tijd in zijn vrijwilligerswerk. Nu hij getrouwd is en vader is van zoon Lavezzi van vier probeert hij iets selectiever te zijn, zodat hij ook tijd kan besteden aan zijn gezin. Maar het blijft lastig kiezen. Het was reden hem vorig jaar uit te roepen tot Maatschappelijk Speler Eredivisie, een initiatief van de VriendenLoterij en de Eredivisie.

Het bijbehorende prijzengeld van 50.000 euro schonk Rutjes deels aan een gezondheidsproject van Roda JC en een aantal goede doelen. ,,Die prijs heeft mijn leven verrijkt. Ik ben een simpele jongen. Ineens kwam ik in aanraking met mensen die allemaal op het hoogste niveau hebben gevoetbald. Zo kwam ik op het Gala in contact met Dennis Bergkamp en Ruud van Nistelrooij. Jeugdhelden die mij ineens feliciteerden. En daar waar ik vroeger na afloop van een wedstrijd altijd shirts vroeg aan tegenstanders, vragen ze nu soms om míjn shirt. Ik kan je verklappen: dat komt niet omdat ik de beste voetballer van Nederland ben, hoor!”

Door zijn optredens in de media heeft Rutjes het label positief op zich geplakt. ,,Ik voel me bevoorrecht dat ik al veertien jaar betaald voetbal mag spelen en dat ik daardoor weer een groot publiek kan bereiken. Zelf loop ik met een matje in mijn nek en heb ik veel tatoeages, maar mijn uiterlijk heeft geen invloed op de boodschap die ik wil uitdragen. Wanneer je respect toont, krijg je respect terug. Dat is de basis in het leven.”

Nathan zet zich met alle liefde belangeloos in. ,,Sommige activiteiten kosten je als voetballer maar drie minuten. Andersom is het een gebeurtenis waar mensen jaren later nog over praten op verjaardagen. Wij kunnen als voetballers écht het verschil maken.”