Voor Ajax staat er morgen op bezoek bij Schalke 04 wereldwijd aanzien op het spel. Maar daarnaast zijn ook nog eens een premie van 1,6 miljoen euro voor het bereiken van de halve finale van de Europa League, 2,5 miljoen euro aan entreebewijzen voor de thuiswedstrijd in die halve eindstrijd én pakweg vier ton euro aan tv-rechten te verdienen.

„Hoewel de sportieve doelstelling al jaren overwinteren is, hebben we de afgelopen seizoenen steevast tot de winterstop gebudgetteerd”, zegt Slop, die merkt dat Ajax momenteel hot is. „Ja, het internationale succes is merkbaar aan de merchandise, sponsoring en de waarde van de spelers. Al is het moeilijk te bepalen of dat alleen door de goede Europa League-reeks komt. Het kan ook door de titelrace in de Eredivisie komen.”

De kassa van Ajax rinkelt hoe dan ook. Al had die volgens de CFO nog harder kunnen rinkelen. „We hebben er circa vier jaar geleden voor gekozen om lagere toegangsprijzen te hanteren bij Europa League-wedstrijden. Wij kiezen liever voor een vol stadion met misschien een iets lagere recette dan een voor driekwart gevulde ArenA en meer inkomsten uit de kaartverkoop.” Onder meer tegen FC Kopenhagen en Schalke 04 bleek de meerwaarde van de Ajax-fans als twaalfde man.