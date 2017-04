"De arbitrage? Ik heb met Ancelotti gepraat en dat is het. Ik praat nooit over scheidsrechters. We hebben het over andere zaken gehad", aldus de coach van De Koninklijke na afloop van het duel.

Ancelotti, die zelf in het verleden trainer was bij Real, kwam eerder op de avond met een heel ander verhaal. "Deze scheidsrechter had wel wat hulp van een videoarbiter kunnen gebruiken. Je kunt niet op deze manier bepalen wie er naar de halve finales van de Champions League gaat. Hoe is het mogelijk dat zulke flaters een kwartfinale in de Champions League kunnen beslissen? Ik heb na de wedstrijd met Zinedine Zidane gesproken en hij was het met me eens dat de prestatie van de scheidsrechter slecht was."

De leidsman in kwestie, de Hongaar Viktor Kassai, ging dinsdagavond in het Santiago Bernabeu meerdere malen in de fout. Zo keurde hij twee buitenspelgoals van Cristiano Ronaldo goed, gaf hij Bayern-middenvelder Arturo Vidal onterecht rood en liet hij Casemiro staan, terwijl de Braziliaan van Real meerdere keren nadrukkelijk solliciteerde naar een tweede gele kaart.

