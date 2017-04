Flamengo uit Rio de Janeiro heeft daarmee de juridische strijd verloren.

"Het recht heeft gezegevierd. Zoals we dertig jaar geleden op het gras lieten zien, is ook in de rechtbank besloten dat de Leeuwen van Sport de kampioen van Brazilië zijn van 1987'', meldt de club op zijn website.

Her Braziliaanse voetbal telde destijds twee concurrerende competities. Sport won de ene, Flamengo de andere. De club uit Rio weigerde een play-off om de landstitel te spelen en een slepende discussie over wie zich de rechtmatige kampioen mocht noemen, was geboren. De federale rechter heeft eindelijk het laatste woord gesproken.