Telesport Fernando Ricksen over 'De Finale Strijd'

47 min geleden

Bij Fernando Ricksen werd in 2013 de diagnose ALS gesteld. De oud-voetballer wil aandacht voor de ziekte en liet zich acht maanden lang volgen voor documentaire. In een kort interview vertelt hij over 'De Finale Strijd'. Ricksen wil vooral een inspiratiebron zijn.