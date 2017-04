"Het is uit ons systeem. We zijn op moment een stuk stabieler wat emoties betreft", aldus de oefenmeester in een vooruitblik op het tweede kwartfinaleduel in de Champions League met AS Monaco.

Vorige week moesten Die Schwarzgelben 24 uur na drie bomexplosies alsnog in actie komen. In het eigen Signal Iduna Park werd toen met 2-3 verloren.

"Alles wat ons vorige week is overkomen, heeft ons sterker gemaakt. We moeten woensdag een goede wedstrijd neerzetten en ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen. We zijn klaar en gefocust. Het wordt heel lastig, maar we hebben de energie en het vertrouwen dat we het kunnen."

Volgens aanvaller Marco Reus zijn de spelers dichter naar elkaar toegegroeid door de gebeurtenissen van volgende week.

Foto: EPA