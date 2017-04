De 29-jarige Brit won in MonteCarlo zijn openingsduel van Gilles Luxemburger. Murray, teruggekeerd na een elleboogblessure, kwam in beide sets een break achter, maar zegevierde met 7-5 en 7-5. Müller sloeg uit frustratie zijn racket aan barrels na de eerste set.

Het laatste officiële optreden van Murray dateerde van begin maart in Indian Wells. In de eerste ronde van Monte-Carlo had hij een 'bye'.



Robin Haase redde het eerder op de woensdag niet. Gravelspecialist Dominic Thiem bleek in twee sets te sterk voor de beste Nederlandse tennisser.