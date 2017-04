De als vierde geplaatste Spanjaard speelde in de tweede ronde een wisselvallige partij tegen de Brit Kyle Edmund. Nadal won de eerste set zonder gameverlies (6-0), maar moest de tweede set met 7-5 aan de nummer 45 van de wereld laten. Nadal greep met een zege van 6-3 in de beslissende set alsnog de winst.

Nadal is titelverdediger in Monte Carlo. Naast 2016 won de dertigjarige Spanjaard het graveltoernooi ook van 2005 tot en met 2012. In de achtste finales treft Nadal de Duitser Alexander Zverev, die in zijn tweede rondepartij met 6-0 6-4 te sterk was voor Feliciano López, landgenoot van Nadal.