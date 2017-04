Alba en Busquets terug in basiself Barça

Dat duo had vorige week in de royaal verloren uitwedstrijd (3-0) in Turijn nog een basisplaats. Juventus begint aan de return in de kwartfinales van de Champions League met hetzelfde team.

Barcelona moet voor eigen publiek opnieuw een klein voetbalwonder verrichten om door te gaan in de Champions League. In de vorige ronde verloor de Catalaanse ploeg uit met 4-0 bij Paris Saint-Germain. Op eigen veld werkte Barça die ongekende achterstand alsnog op historische wijze weg door met 6-1 te winnen.

Kuipers

Björn Kuipers en zijn team verzorgen woensdagavond in Camp Nou de arbitrage.

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar.

Juventus: Buffon; Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Mandzukic, Dybala; Higuain.