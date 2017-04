Na de tragische situatie van de heenwedstrijd vorige week, met de aanslag op de spelersbus van Borussia waarbij verdediger Marc Bartra gewond raakte, begon ook de terugwedstrijd later. Vijf minuten later dan gepland kreeg de spelersbus van de Duitsers pas toestemming van de politie om de rit van het hotel naar het stadion aan te vangen, waardoor de wedstrijd in het Stade Louis II ook vijf minuten later begon.

Goede vorm

Of dat een rol speelde in de voorbereiding van Dortmund op de belangrijke wedstrijd is niet te zeggen, maar feit was wel dat de bezoekers na amper drie minuten al een volgende opdoffer te verwerken kregen. Doelman Roman Bürki kreeg een schot van Benjamin Mendy niet onder controle, en stompte de bal pardoes in de voeten van Kylian Mbappé. De 18-jarige Fransman liet zien dat zijn goede vorm nog niet weg is, want de aanvaller schoot de rebound probleemloos binnen.

Foto: AFP

Mbappé maakte daarmee op bijzondere wijze naam, want de Fransman is met zijn achttien jaar en vier maanden de jongste speler ooit die vijf keer in de Champions League heeft gescoord. Eerder scoorde de talentvolle aanvaller al in de uit- én thuiswedstrijd tegen Manchester City in de achtste finale, en ook in de heenwedstrijd tegen Borussia was Mbappé trefzeker.

Zo moest Dortmund in plaats van twee keer drie keer scoren om verder te bekeren, en na ruim een kwartier kwam de ploeg dicht bij in elk geval één doelpunt. Een vrije trap van oud-Feyenoorder Nuri Sahin ketste via de binnenkant van de paal weer het veld in. Niet lang daarna was het tweeluik helemaal beslist, toen Radamel Falcao een voorzet van Mendy met een snoekduikl achter Bürki knikte: 2-0.

Foto: EPA

Aanvallende wissel

Met een aanvallende wissel (aanvaller Ousmane Dembélé verving verdediger Erik Durm) probeerde Tuchel halverwege de eerste helft nog wel wat teweeg te brengen, maar het gewenste resultaat (minimaal drie doelpunten maken) bleef uit. Verder dan de knappe aansluitingstreffer van Marco Reus (op aangeven van Dembélé) kort na rust kwamen de bezoekers niet. Tien minuten voor tijd nam invaller Valère Germain met de 3-1 alle twijfel weg, waarmee Monaco zich definitief verzekerde van een plaats in de halve finale van het miljoenenbal.