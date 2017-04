Acht maanden lang liet Ricksen zich door camera’s volgen. Dat levert een indrukwekkend en emotioneel inkijkje in het leven van ’Fernando als ALS-patiënt’ op. De harde voetballer van weleer is verworden tot een hulpbehoevende, maar nog altijd stoere vent. "Ik wil laten zien wat deze rotziekte met je doet. Door er bekendheid aan te geven, hoop ik dat er eerder een medicijn komt”, legt hij uit.

God in Frankrijk

Ricksen leefde vroeger als God in Frankrijk. Naast het veld genoot hij van alcohol, drugs en veel vrouwen. Spijt kent de volop getatoeëerde Limburger niet. Naar eigen zeggen heeft hij het maximale uit zijn leven gehaald. „Niemand kon mij als voetballer eronder krijgen, dat gebeurt nu ook niet”, zegt Ricksen, die moeilijk praat en door een buitenstaander niet meer verstaanbaar is.

In zijn voetballeven, vooral bij Glasgow Rangers en Zenit St. Petersburg, zorgde Ricksen voor meerdere rellen en speelden alcohol en cocaïne een (te) grote rol. Eenmaal terug in Limburg wil hij in december 2010 een nieuw leven beginnen. Zo volgt de spijkerharde verdediger AA-meetings om van zijn alcoholverslaving af te komen. Bezig aan zijn ’tweede leven’ slaat het noodlot in 2013 toe met de dodelijke ziekte ALS.

Mantelzorger

Zijn vrouw Veronika, zijn dochtertje Isabella en zijn beste vriend Victor Morgan zijn onmisbare schakels in zijn leven. Zij staan 24 uur per dag voor hem klaar. Toch zijn er tijden dat hij periodes lang ’gescheiden’ van zijn vrouw en kind leeft, omdat de spanningen rond zijn ziekte hoog oplopen. In die tijd trekt hij zich terug in Glasgow, waar hij wordt opgevangen door Morgan. "Het was nooit het plan om continu mantelzorger te zijn, maar ik sta met hem op en leg hem ’s avonds in bed. Je ziet dat hij van binnen pijn heeft, maar we maken er het beste van”, stelt Morgan hard vast.

De documentaire is maandag 24 april om 22.00 uur te zien op RTL7.