Rio 2016 lost schuld af met airco’s

Het totale financiële tekort van de eerste Spelen op Zuid-Amerikaanse bodem (totaal budget: twee miljard euro) wordt geschat op een bedrag van tussen 109 en 136 miljoen euro. Tijdens het tweewekelijkse sportevenement werd om die reden bijvoorbeeld al zwaar bezuinigd op het budget van antidopinginstanties. Om kostenbesparende redenen werden slechts 4882 tests uitgevoerd, 500 minder dan gepland. Van de 350 urinemonsters die dagelijks zouden worden ingezameld, werden er nog geen 200 opgehaald.

Kleine kans

Zeven maanden na het doven van het olympisch vuur lijkt de kans dat de crediteuren hun geld krijgen nog altijd klein. Rio 2016 liet weten deze week tot betaling over te gaan. Veel waarde wordt aan die woorden niet gehecht. Een eerdere officiële toezegging om tot betaling over te gaan leidde tot niets. De financiële situatie van de organisatie van Rio 2016 is dusdanig penibel, dat ze benadeelde partijen heeft aangeboden de openstaande schuld te vereffenen met airconditioners, generatoren en andere elektrische voorzieningen die zijn gebruikt tijdens de Olympische Spelen. Daarnaast wordt derden gevraagd om kwijtschelding.

Steekpenningen

Het organisatiecomité, dat formeel nog altijd onder leiding staat van Carlos Nuzman, heeft zich inmiddels gewend tot de nieuwe burgemeester van Rio de Janeiro, de op 1 januari van dit jaar benoemde Marcelo Crivella. De opvolger van Eduardo Paes, tegen wie een juridisch onderzoek loopt naar het aannemen van steekpenningen, is gevraagd een substantieel deel van de schuldenlast op zich te nemen.