Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Hofland naar Giro

52 min geleden

Moreno Hofland is opgenomen in de sprinttrein van André Greipel voor de Giro d’Italia. Voor de Brabander is het een uitdaging om volgende maand als lead-out van een van de rapste sprinters ter wereld een grote ronde te rijden.