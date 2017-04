Ajax-aanvaller 'wil heel graag over nieuw contract praten'

"Heel graag, want ik weet dat ik hier nog een veel betere speler kan worden”, zegt hij in de aanloop naar Schalke 04-Ajax, donderdagavond om 21.05 uur. De kans is groot dat Younes in elk geval tot de zomer van 2019 in Amsterdam is te bewonderen. "Ik heb nog een contract voor één jaar, met een optie aan Ajax-zijde voor nog een seizoen. De keuze die optie te lichten, is aan Marc Overmars en de trainer”, zegt de buitenspeler.

Vechtvoetbal

Maar Younes sluit niet uit nog veel langer het Ajax-shirt te dragen. "Het is niet slim om ergens naartoe te gaan waar ze de lange bal hanteren en vechtvoetbal spelen. De Duitse Sjaak Swart, de Duitse mister Ajax worden, moet mijn doel zijn. Wat Ajax elke dag voor mij doet, is ongelooflijk. Hier krijg ik de beste opleiding ter wereld, de begeleiding is gewoon fantastisch”, aldus de Libanese Duitser.

"Ik heb de drive om ook op mijn vrije dagen op het trainingsveld te staan of in het krachthonk te zitten. Het is voor mij namelijk geven en nemen. Ajax doet alles voor mij en ik wil alles voor Ajax doen. Ik heb nog tien goede jaren voor me, dus ik wil honderd procent geven om het maximale eruit te halen. Door de supporters, de mensen in de stad, maar vooral door mijn werkomstandigheden heb ik het hier super naar mijn zin. Ik heb zo veel plezier en eigenlijk altijd zin om met die jongens te voetballen. Ik ben als voetballer meer een Nederlander dan een Duitser, hoor. Als ze me vragen waar ik vandaan kom, zeg ik: Amsterdam.”

Op de rem

Een aantal mensen die hem de afgelopen jaren heeft helpen ontwikkelen, wordt er speciaal uitgelicht. "Peter Bosz, Frank de Boer, Dennis Bergkamp en Marc Overmars zijn heel belangrijk voor me geweest”, lacht de kleine dribbelaar. "De trainer (Bosz, red.) hield ook vertrouwen in me toen ik niet goed speelde en niet scoorde. Het is super om met hem te werken. Hij is ook degene die weleens op de rem trapt als ik wéér wil trainen. ’Amin, nu rustig. Van het weekeinde weer’, zegt hij dan. Dat is ook goed.”