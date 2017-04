Zwangere Williams met verlof tot 2018

Williams is sinds december verloofd met Alexis Ohanian, oprichter van de Amerikaanse nieuwssite Reddit. Ze gaf de afgelopen dagen op social media al signalen dat haar moederschap aanstaande is. Ze plaatste onder meer via Snapchat een foto waarop ze hintte naar haar zwangerschap. ,,20 weeks'', schreef ze bij de foto. Even later verwijderde Williams de foto weer en verdere uitleg bleef uit, maar woensdag volgde de officiële bevestiging.

,,Serena zal zeker niet tennissen in 2017, maar verheugt zich op een rentree in 2018'', zei Kelly Bush Novak, haar woordvoerder. Williams won eind januari de Australian Open en was dat toernooi al in verwachting. Ze nam door die zege de eerste plaats op de wereldranglijst over van de Duitse Angelique Kerber. Inmiddels is Williams weer de nummer twee, al lost ze volgende week Kerber weer af. Williams kwam na winst van de Australian Open niet meer in actie.

Victoria Azarenka

In het verleden keerden meerdere tennissters terug na een zwangerschap, maar die speelsters waren allemaal jonger dan Williams. De Belgische Kim Clijsters maakte op haar 26e haar rentree en won toen nog drie grandslamtoernooien. Victoria Azarenka uit Wit-Rusland, voormalig nummer één van de wereld, miste vanwege zwangerschap bijna het gehele vorige tennisjaar. Deze zomer hervat ze haar loopbaan vermoedelijk.