FOTO'S Harde landing bezorgt Messi pijnlijk gezicht

Barcelona verloor vorige week in Turijn met 3-0 van Juventus en een plek in de halve finale van het miljoenenbal zou een bijzonder zware opgave worden. Er was nog een een beetje hoop op een herhaling van het mirakel uit de vorige ronde tegen Paris Saint-Germain, maar dat bleek er geen moment in te zitten.

Aan de inzet van Messi lag het niet, zo bleek ook vlak voor rust. De Argentijn ging een luchtduel met Miralem Pjanic vol overtuiging aan, maar kwam vervolgens bijzonder ongelukkig neer. Messi landde vol op zijn gezicht en liep een wond op zijn wang op. Na behandeling kon de kleine doelpuntenmachine weer verder spelen.

