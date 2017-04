'Juve-duo ruziet na verzoek om shirt Messi'

De Spaanse sportkrant Marca toont beelden waarop te zien is hoe de robuuste Italiaanse verdediger Leonardo Bonucci al voor het einde van het kwartfinaleduel in de Champions League aan Messi vraagt of hij zijn shirt mag hebben. Dit valt niet goed bij Giorgio Chiellini die zijn landgenoot tot de orde roept en zelfs een stomp geeft.

Het weerhoudt Bonucci er niet van de vraag nog een keer aan de Argentijn te stellen. En met succes, want na afloop van de wedstrijd ruilen de twee hun shirtjes.

Juventus won het heenduel vorige week met 3-0 en de 0-0 in Camp Nou was dus meer dan voldoende voor een plek in de halve finale.

Bekijk hier de merkwaardige beelden.